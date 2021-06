Komisja Europejska vs. niemiecki Trybunał Sprawiedliwości w sprawie wyższości prawa unijnego nad krajowym

Istota sporu została wyjaśniona. Sąd w Karlsruhe żądał odpowiedzi na pytanie, czy działania EBC są współmierne do sytuacji. Sam EBC, jako instytucja niezależna, nie mógł na nie odpowiedzieć, ale odpowiedział Bundesbank, należący do sieci banków centralnych eurostrefy i tym samym powiązany z EBC. I te wyjaśnienia sąd w Karlsruhe uznał za wystarczające.

– Prawo UE ma pierwszeństwo przed krajowym, wszystkie wyroki unijnego Trybunału Sprawiedliwości są wiążące, w tym dla krajowych sądów. To zostało naruszone wyrokiem sądu w Karlsruhe. Komisja zdecydowała się więc wysłać list o naruszeniu podstawowych zasad przez niemiecki sąd konstytucyjny – powiedział w środę Christian Wiegand, rzecznik KE. I podkreślił: – Ten list jest niezbędny, bo orzeczenie Karlsruhe jest poważnym precedensem, zarówno dla jego wyroków w przyszłości, jak i dla wyroków sądów najwyższych i trybunałów konstytucyjnych w innych państwach członkowskich. To mogłoby zagrozić jedności prawa UE i otworzyć drogę do Europy a la carte.

Komisja Europejska podkreśla prymat prawa unijnego nad krajowym, ale jednocześnie zasadę niezależności sądów. Dlaczego zatem od rządu domaga się szanowania prawa UE przez niemiecki Trybunał Konstytucyjny? I to w sytuacji, gdy wiadomo, że niemiecki rząd z wyrokami sądu w Karlsruhe, podającymi w wątpliwość prymat prawa unijnego, się nie zgadza? Problem polega na tym, że dla KE interlokutorem zawsze jest rząd i wszystkie procedury o naruszenie prawa wszczynane są przeciwko rządom. W tej sytuacji Bruksela sugeruje możliwe rozwiązania, np. skierowanie sprawy przez niemiecki Sąd Najwyższy do unijnego Trybunału, tak by ten ostatecznie wyjaśnił kwestię kompetencyjną. Rząd ma dwa miesiące na odpowiedź. Sprawa może zakończyć się skargą do unijnego sądu.