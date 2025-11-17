Aktualizacja: 17.11.2025 16:04 Publikacja: 17.11.2025 15:26
Jak informują służby prasowe ETPC, powodem jest konieczność zapewnienia polskiemu rządowi dodatkowego czasu na wykonanie wyroku pilotażowego w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce. Przypomnijmy, wydany 23 listopada 2023 r. wyrok dotyczy mechanizmu skargi nadzwyczajnej oraz statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Sędziowie uznali wówczas, że naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wynikają z powiązanych problemów systemowych: wadliwego funkcjonowania przepisów krajowych oraz praktyki dotyczącej powoływania sędziów. W ocenie ETPC, sędziowie IKNiSP zostali powołani z rażącym naruszeniem prawa krajowego. Powodem był udział upolitycznionej tzw. neoKRS w procedurze powołań oraz fakt, że do powołań doszło pomimo toczących się postępowań przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie legalności uchwał KRS i wstrzymania ich wykonalności przez ten sąd.
W Trybunale w Strasburgu wciąż toczy się ponad 1100 skarg związanych z tzw. reformą sądownictwa prowadzoną przez PiS. Około 900 z nich wstrzymano w 2023 r., gdy ETPC wydał wyrok pilotażowy w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce.
Wyrok ten nawiązywał do wcześniejszych orzeczeń, w których Trybunał stwierdził naruszenia zasad praworządności, trójpodziału władzy i niezależności sądów, m.in. w sprawach Reczkowicz, Dolińska-Ficek i Ozimek oraz Advance Pharma.
ETPC ponownie podkreślił, że podstawowym problemem pozostaje procedura powoływania sędziów z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w składzie ukształtowanym od 2017 r. Według Trybunału wpływa ona systemowo i trwale na niezależność sędziów powołanych z udziałem tej Rady.
Jednocześnie Strasburg zwrócił uwagę z niepokojem, że ustawa przyjęta przez Sejm 12 lipca 2024 r., której celem było odwrócenie zmian z 2017 r. – w szczególności przywrócenie sędziom prawa wyboru członków-sędziów KRS – do dziś nie została ogłoszona.
Po wcześniejszym, rocznym przedłużeniu odroczenia w listopadzie 2024 r., 10 października 2025 r. polski rząd ponownie zwrócił się do Trybunału o dodatkowy rok na wdrożenie niezbędnych reform. Wskazał na podjęte już działania oraz prace nad kolejnymi rozwiązaniami legislacyjnymi.
Najważniejszym z nich jest projekt ustawy o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego zgodnie z prawem, który reguluje skutki uchwał KRS przyjmowanych w latach 2018–2025.
Rząd zapewnił ETPC o gotowości regularnego raportowania postępów oraz o współpracy z Komitetem Ministrów Rady Europy, który nadzoruje wykonanie wyroków dotyczących tzw. „kryzysu praworządności” w Polsce.
Trybunał przychylił się do wniosku polskiego rządu i zgodził się na przedłużenie odroczenia do 23 listopada 2026 r. Jednocześnie zaznaczył, że nadal będzie rozpatrywać skargi dotyczące innych aspektów niezależności sądownictwa, niewchodzących bezpośrednio w zakres wyroku pilotażowego.
