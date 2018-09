Burmistrz Brukseli: Dlaczego urzędnicy KE nie głosują?

Burmistrz Brukseli, Philippe Close, skrytykował urzędników Komisji Europejskiej za to, że ci nie rejestrują się do głosowania w wyborach lokalnych w Brukseli, które odbędą się w przyszłym miesiącu.

- Czuję, że społeczność emigrantów coraz bardziej angażuje się w życie polityczne w Brukseli, ale źródłem wielkiej frustracji jest to, że nie rejestrują się oni do głosowania w wyborach - stwierdził Close w rozmowie z "Politico".

Close zwrócił uwagę w szczególności na urzędników KE za to, iż ci ignorują lokalne wybory.

- Denerwuje mnie, że nawet urzędnicy nie zadają sobie trudu, by zarejestrować się do głosowania w wyborach lokalnych - stwierdził.

Na terenie Miasta Brukseli, za które odpowiada Close, znajdują się m.in. budynki UE, w których urzędują najważniejsze instytucje Wspólnoty. Spośród 90 tysięcy mieszkańców Miasta Brukseli uprawnionych do głosowania połowa nie jest obywatelami Belgii, a jednocześnie 74 proc. z nich ma obywatelstwo kraju UE, co daje im prawo do głosowania w wyborach lokalnych.

Tymczasem do rejestrów wyborców przed wyborami lokalnymi zaplanowanymi na 14 października, wpisało się jak dotąd tylko 7255 cudzoziemców mieszkających w Brukseli - 16 proc. spośród uprawnionych do tego, jak podaje brukselski ratusz. Frekwencji nie podniosła kampania na rzecz udziału w wyborach lokalnych przez emigrantów.

W Belgii udział w wyborach zarejestrowanych wyborców jest obowiązkowy. W teorii za niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywna od 25 do 125 euro, ale ostatni raz grzywnę za brak udziału w głosowaniu nałożono w tym kraju w 2003 roku - twierdzi Thomas Huddleston, koordynator kampanii Vote Brussels zachęcającej do udziału w wyborach.