Nowa Zelandia znów będzie przyjmować uchodźców

35 uchodźców ma dotrzeć do Nowej Zelandii jeszcze w lutym, a do 30 czerwca kraj ma przyjąć ok. 210 uchodźców - podał nowozelandzki urząd ds. imigracji.

- Zachowując reguły sanitarne (...) jesteśmy gotowi przyjąć niewielką liczbę uchodźców jako rezydentów Nowej Zelandii, by mogli tu zacząć nowe życie - oświadczyła Fiona Whiteridge, przedstawicielka nowozelandzkiego urzędu ds. imigracji (Immigration New Zealand).

Wszyscy przybyli do kraju będą musieli przejść 14-dniową kwarantannę w rządowych izolatoriach.