Noriaki Kasai został ojcem

- Dobry wieczór wszystkim! Wczoraj po południu narodził się moje drugie, długo wyczekiwane dziecko, które będzie następcą rodziny Kasai. Tym razem po ostatnich narodzinach córki przyszła pora na syna - napisał Noriaki Kasai, informując swoich fanów w japońskim serwisie społecznościowym, że 19 grudnia 2019 roku na świecie pojawił się jego syn.

Skoczek narciarski w opisie do pokazanego w sieci zdjęcia, do którego pozował razem z nowo narodzonym potomkiem, zaznaczył, że narodziny dziecka motywacją go do ciężkiej pracy i wciąż zamierza dawać z siebie wszystko. - Mogę to zrobić. Chcę pracować jeszcze ciężej po narodzinach mojego syna - napisał 47-latek cytowany przez Onet.

Noriaki Kasai swoją żonę Reinę poślubił w 2014 roku. Pierwsze ich dziecko - przyszło na świat w 2016 roku. Teraz utytułowany skoczek narciarski ponownie został ojcem.