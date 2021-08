Kancelaria Premiera kontroluje etykę urzędników

Korpus służby cywilnej liczy ok. 118 tys. osób, w tym 7,6 tys. to urzędnicy służby cywilnej. To m.in. cała administracja rządowa, urzędy wojewódzkie, morskie i górnicze, przez inspekcje handlowe, weterynaryjne, kuratoria oświaty, a także komendy policji, straży pożarnej i granicznej – w sumie 1830 instytucji.