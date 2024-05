MSZ: Polscy przebywający w Strefie Gazy muszą liczyć się z brakiem możliwości powrotu do kraju

Polski MSZ odradza podróż do Strefy Gazy z uwagi na trwające tam działania wojenne. „W związku z sytuacją w Strefie Gazy, niedostępnością przejścia granicznego w Erez (z Izraelem) oraz okresowym zamknięciem przejścia w Rafah (z Egiptem), obywatele polscy przebywający w Strefie Gazy muszą liczyć się z brakiem możliwości powrotu do kraju do czasu ponownego otwarcia granic” - pisze MSZ. I przestrzega, że „Na terenach podległych Palestyńskiej Władzy Narodowej i graniczących z Izraelem może dochodzić do starć zbrojnych, demonstracji i zamieszek (głównie w okolicach punktów kontrolnych lub w centrach miast). Strefa Gazy pozostaje całkowicie zamknięta dla ruchu turystycznego. Na wjazd i wyjazd wymagane są specjalne zezwolenia izraelskich władz wojskowych, które w praktyce od połowy 2007 r. nie są wydawane poza przypadkami wjazdów do Strefy Gazy w związku z realizacją spraw konsularnych czy programów pomocy humanitarnej. Osoby decydujące się na wjazd do Strefy Gazy od strony egipskiej muszą liczyć się z brakiem możliwości opuszczenia tego terytorium w związku z częstymi przypadkami zamykania granic z Egiptem”.

