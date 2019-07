USA: 28-latka odpowie za to, że straciła dziecko w wyniku postrzału? materiały policji

Adwokaci 28-letniej Marshae Jones apelują do sądu o oczyszczenie jej z kryminalnych zarzutów. Jones jest oskarżana o to, że celowo doprowadziła do kłótni, w czasie której została postrzelona, w wyniku czego straciła pięciomiesięczne dziecko. Adwokaci twierdzą, że oskarżenie 28-latki nie ma podstaw prawnych.