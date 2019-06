Twórca „Czarnobyla” apeluje do fanów: Zachowajcie szacunek

Od premiery serialu „Czarnobyl” na antenie HBO, turystyka w tym miejscu wrosła o około 30-40 procent. Część osób odwiedzających miejscowość, w której 26 kwietnia 1986 roku doszło do katastrofy elektrowni atomowej robi tam sobie zdjęcia w kontrowersyjnych pozach czy skąpych strojach. Inni internauci wytykają im, że wykorzystują tragedię, aby promować swoje konta w mediach społecznościowych.

„To wspaniale, że Czarnobyl zainspirował falę turystyki do Strefy Wykluczenia. Ale tak, widziałem zdjęcia, które krążą po sieci. Jeżeli odwiedzasz to miejsce, pamiętaj, że wydarzyła się tam straszna tragedia” - podkreślił Craig Mazin, twórca serialu. „Zachowaj szacunek dla wszystkich, którzy w niej ucierpieli oraz poświęcili swoje życie” - dodał.

Do katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło 26 kwietnia 1986 roku. Wybuch czwartego reaktora siłowni doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu, do Grecji oraz Włoch. W strefie wokół Czarnobyla wciąż obowiązuje zakaz osiedlania się ludzi. W serialu HBO przedstawiono fabularną wersję tej katastrofy. W rolach głównych występują Jared Harris, Stellan Skarsgard oraz Emily Watson.