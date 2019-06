Jedyne dziecko wychowane w strefie wykluczenia skończy 20 lat

Jedyne dziecko, o którym wiadomo, że urodziło się i wychowało w Strefie Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, Mariyka Sovenko, wkrótce skończy 20 lat - informuje „Daily Mail”.

Jak podaje „Daily Mail”, Mariyka Sovenko urodziła się w 1999 roku, dziesięć lat po awarii reaktora w Czarnobylu. Ukraińskie władze początkowo ukrywały jej narodziny ze względu na to, że strefa ta nadal była mocno napromieniowana.

Gdy informacja o dziewczynie rozprzestrzeniła się, historia wywołała kontrowersje, a jej rodziców, Lydię i Michaiła, oskarżano o nieodpowiedzialność, a nawet to, że ją „zabili”. Małżeństwo podkreśla, że odmówili opuszczenia strefy wykluczenia, ze względu na to, że nie zaoferowano im zakwaterowania w Związku Radzieckim. Dodają także, że nie zdawali sobie sprawy, że kobieta jest w ciąży aż do porodu.

Kobieta powiedziała, że mimo to, że kiedy informacja o narodzinach dziewczyny się rozprzestrzeniła, traktowano ją jak przestępcę, zdecydowała się zostać w strefie i zignorowała ostrzeżenia mówiące, że naraża córkę na niebezpieczeństwo.

Jak wspomina Marikya, gdy była mała, piła mleko od krów pasących się na napromieniowanych pastwiskach oraz pływała w tamtejszych strumieniach. Podczas wywiadu, który przeprowadzono z nią w 2006 roku, skarżyła się jedynie na brak dzieci, z którymi mogłaby się bawić.

O dziewczynie zrobiło się głośno za sprawą popularnego serialu „Czarnobyl" produkowanego przez HBO. Marikya mieszka i pracuje obecnie poza strefą wykluczenia. Czasem dostaje jednak pozwolenie na wizytę u 66-letniej matki, która wciąż tam przebywa. - Ludzie uważają, że Mariyka jest symbolem odrodzenia Czarnobyla, znakiem od Boga, który interpretują jako błogosławieństwo do życia tutaj, i że życie wraca do tego zniszczonego miejsca - podkreśla matka dziewczyny.