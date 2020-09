Włodzimierz Czarzasty: Młodsi koledzy ograli Kaczyńskiego

- Mamy przed sobą trzy lata do kolejnych wyborów parlamentarnych i jestem zupełnie pewien, że to będą lata dobrze wykorzystane dla Polski - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński przed podpisaniem nowej umowy koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy.

Podpisane porozumienie komentował podczas regionalnego kongresu programowego Lewicy "Polska-Europa Przyszłości" lider SLD Włodzimierz Czarzasty.

- Tak naprawdę nikt nie wie co się wydarzyło. Mam nadzieję, że przynajmniej trzech panów, którzy powiedzieli, że Polska będzie rosła w siłę i potęgę, a oni - to jest dobra informacja dla Polski się dogadali - przynajmniej, że oni wiedzą co się zdarzyło - powiedział.

- Niewątpliwie pan Jarosław Kaczyński pozycji swojej nie zbudował. Do tej pory był rozjemcą w tej chwili jest uczestnikiem. Jest różnica między rozjemcą, a uczestnikiem. Uczestnik bierze udział, realizuje politykę, uczestnik bierze odpowiedzialność za politykę. Także wydaje mi się panie prezesie, że pan został przez swoich młodszych kolegów ograny w tej sprawie - dodał.