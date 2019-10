Gdyby żył Wernyhora, może by przewidział

Futurolodzy imponują wyobraźnią. W połowie XX w. Kanadyjczyk H. Bresse snuł projekty połączenia Ameryki z Europą pneumatycznymi rurami, którymi pasażerowie w wagonikach pędziliby z prędkością 800 km/godz. – to realizowany już projekt hyperloop Elona Muska. A jednak wszystkim futurologom, wizjonerom, naukowcom i inżynierom zabrakło wyobraźni, do czego doprowadzi pomysł Henry'ego Forda zdemokratyzowania samochodu, czyli produkcji dużej liczby tanich aut. Miłe złego początki: maszynę parową, królującą w transporcie przez całe stulecie, zdetronizował mniejszy, lżejszy silnik spalinowy, utorował drogę do powszechnego transportu indywidualnego. Własne auto było początkowo „cyrkową atrakcją", potem luksusem, ale od czasów Henry'ego Forda zaczęło opanowywać świat (podobnie jak wcześniej gatunek Homo sapiens). Niepostrzeżenie auto stało się „żarłoczne", pochłania aż 90 proc. wszystkich paliw płynnych na świecie. Samochody zajmują 50 proc. powierzchni wielkich miast, zanieczyszczając w nich powietrze spalinami. Każdego dnia pod kołami aut giną setki osób. Wszyscy oskarżają i potępiają auto jako sprawcę takiej sytuacji, ale wszyscy są szczęśliwi, siadając za kierownicą, ponieważ – co psychologowie stwierdzili w sposób niepodważalny – daje to poczucie wolności i mocy. Korzystają z tego producenci aut. Nic nie wskazuje, aby w dającej się przewidzieć perspektywie czasu miało dojść do przerwania piekielnego cyklu produkowania coraz większej liczby samochodów. W Stanach Zjednoczonych, w kraju triumfującego automobilizmu, dziecko rodzi się co dziewięć sekund, natomiast samochód opuszcza fabrykę co pięć sekund. Czy to ktoś przewidział?