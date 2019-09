Dworczyk: Nie mam powodu, żeby nie wierzyć Banasiowi

Marian Banaś, były minister finansów i nowy szef Najwyższej Izby Kontroli, wpisał do oświadczenia majątkowego: dwa domy, grunty rolne oraz kamienicę. Kamienicę oraz dwa mniejsze mieszkania wynajmuje – poinformował w sobotę „Superwizjer” TVN 24, podając, że kamienica położona jest w krakowskiej dzielnicy Podgórze.

W poniedziałkowej rozmowie z TVP Info Banaś poinformował, że we wtorek wystąpi do marszałek Sejmu o bezpłatny urlop, do czasu dogłębnego wyjaśnienia sprawy przez CBA.