Czy służby prześwietliły szefa NIK Mariana Banasia?

Opozycja chce dymisji

Opozycja oczekuje, żeby Banaś sam zrezygnuje ze sprawowania funkcji prezesa NIK. W niedzielę lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna oraz szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wezwali szefa NIK do złożenia dymisji. – To, co wczoraj widzieliśmy, to jest mrożąca krew w żyłach opowieść o patologii i mafijnych układach państwa PiS. Zrobimy wszystko, żeby 13 października Polacy wiedzieli, że to jest ich wybór, żeby z taką patologią, z takimi powiązaniami, z takim typem państwa PiS absolutnie skończyć – mówił w niedzielę w Jeleniej Górze lider PO. – Jeżeli nie będzie tej dymisji, o którą będziemy się dopominać codziennie, do końca kampanii wyborczej, a także po niej, jeżeli jej nie będzie, to znaczy, że PiS, Kaczyński i Morawiecki mają wiele do ukrycia. Jeżeli mianują taką osobę na szefa Najwyższej Izby Kontroli, to znaczy, że są częścią tego patologicznego i mafijnego układu i z tym układem skończymy 13 października – zapewnił Schetyna podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej.