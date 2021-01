Jackowski: Można było poprzeć poprawkę opozycji ws. 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą

W ostatnich sondażach wyborczych Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry była liczona oddzielnie od PiS-u i przekroczyła 5 proc., jak to może wpłynąć na spoistość Zjednoczonej Prawicy?

Niewątpliwie mieliśmy w zeszłym roku kryzysy związane z naszymi koalicjantami. Z Porozumieniem (Jarosława) Gowina przy okazji wyborów prezydenckich, które miały się odbyć w maju i z Solidarną Polską przy rekonstrukcji rządu oraz przy uchwaleniu "Piątki dla zwierząt". Wszystkie podmioty w Zjednoczonej Prawicy mają jednak świadomość, że płyniemy w jednej łódce. Ktoś może mieć pokusę by wypchnąć kogoś z tej łódki, bo wtedy będzie łatwiej nią zarządzać. Ale będzie wtedy za mało wioślarzy, by ta łódka mogła płynąć. Innymi słowy, Zjednoczona Prawica utraci większość w Sejmie, a w Senacie jak wiadomo już nie ma większości. Prezydent Duda także ostatnio pokazał, że ma swoje zdanie w różnych kwestiach. W związku z powyższym sądzę, że mamy teraz kurs na scalenie obozu i zamrożenie tych wewnętrznych napięć.

Będzie zgoda na prawicy?

Owszem, będą się pojawiały się różnice przy okazji takich kwestii jak ustawa mandatowa, likwidująca prawo do odmowy przyjęcia kary. Natomiast co do zasady, to przypuszczam, że nasz obóz będzie scalony. Co do opozycji, to proszę zauważyć, że nasz spadek poparcia nie oznacza wzrostu poparcia dla partii opozycyjnych. Wyjątkiem jest ruch pana Szymona Hołowni, ale to oddzielny temat. Natomiast zwiększa się liczba osób niezdecydowanych, według różnych badań ta grupa to już kilkanaście do dwudziestu procent. Są wyborcy, którzy być może się rozczarowali do PiS-u, ale nie przerzucili automatycznie swojego poparcia na którąś z partii opozycyjnych, tym bardziej, że opozycja nie ma zbytnio pomysłów, poza tym, że należy PiS odsunąć od władzy. Opozycja nie spieszy się również, by w sytuacji pandemii przejąć odpowiedzialność za państwo polskie. Wszyscy trwają przy swoich stanowiskach i w tej chwili mamy pewne zamrożenie polityczne. Sądzę, że to, jak rząd będzie sobie radził z pandemią, przełoży się oczywiście najbardziej na zdrowie Polaków, ale również na nastroje społeczne i życie gospodarcze i społeczne.