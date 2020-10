Fogiel: Zdarzało mi się dostać lanie. Nie zniszczyło mnie to

Radosław Fogiel przebywa obecnie na kwarantannie. W niedzielę widział się z wicemarszałkiem Sejmu Piotrem Zgorzelskim, u którego potwierdzono obecność koronawirusa. - Odcinam się na najbliższe dni, żeby potencjalnie nie zarażać - zapowiedział wicerzecznik PiS.

- Oficjalnego pisma z sanepidu nie dostałem. (...) Ale ogólne zasady są takie, że każdy, kto zetkął sie z kimś, kto jest chory, powinien udać się na kwarantannę - dodał.

Zapytany o wejście do rządu posła PiS Przemysława Czarnka, odpowiedział: Chodziło o to, żeby na czele resortu stanął ktoś, kto jest osobą decyzyjną i będzie przeprowadzał reformy. (...) To nie jest wyciąganie królika z kapelusza.