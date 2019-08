Ryszard Czarnecki: Marszałek Kuchciński przeprosił. Brak przesłanek do dymisji

- Opozycja nie mając programu i list woli grać tematem lotów, niż zdobyć się na inne tematy, np. o miałkości swojego programu - mówił Ryszard Czarnecki w rozmowie z RMF FM.



- Po naszej stronie jest absolutna wola wyjaśnienia tej sprawy nawet nie od A do Z, tylko od A do Ż. Tak, żeby tutaj nikt nie miał wątpliwości co do naszych intencji, co do klarowności tego, co będzie w przyszłości - dodał.



Zdaniem Czarneckiego sprawa lotów to "raczej wyjątek od reguły niż reguła".