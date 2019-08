Suski: Kandydat PiS na marszałka niektórych zaskoczy

W związku ze sprawą lotów rządowymi samolotami, marszałek Sejmu Marek Kuchciński (PiS) zapowiedział, że w piątek poda się do dymisji. Oświadczył, że nie złamał prawa ale nie może dłużej pełnić swej funkcji, ponieważ opinia publiczna negatywnie ocenia jego postępowanie.

Dopytywany, nie chciał ujawnić nazwiska wybranej przez Prawo i Sprawiedliwość osoby. - Nie mogę powiedzieć, ponieważ to będzie ogłoszone w odpowiednim momencie. Nie jestem uprawniony do przekazywania tej informacji - oświadczył.

- Rzeczywiście jest wiele nazwisk na giełdzie, szczególnie opozycja wymyśla różne najdziwniejsze koncepcje - skomentował w radiowej Jedynce szef gabinetu politycznego premiera. - Będzie to być może dla niektórych zaskoczenie, ale będzie to bardzo dobry kandydat na marszałka i jestem przekonany, że będzie bardzo dobrym marszałkiem - dodał Marek Suski.

Odnosząc się do rezygnacji Kuchcińskiego Suski powiedział, że decyzja ustępującego marszałka nie jest przyznaniem się do błędu. - To jest przyznanie społeczeństwu, że słuchamy - ocenił minister. Dodał, że loty Kuchcińskiego zostały źle odebrane przez społeczeństwo, "chociaż poprzednicy latali też bardzo w różnych okolicznościach".

- Nawet puste samoloty leciały za premier (Ewą - red.) Kopacz, kiedy – jak to niektórzy mówią – dokonywała inspekcji kotlecika w samolocie (pociągu - red.), ale wtedy to nie wzbudzało takiego zainteresowania i oburzenia - stwierdził Marek Suski. Dodał, że dziś społeczeństwo wymaga, żeby "była większa klarowność". Zaznaczył, że trwają prace nad prawnym uregulowaniem korzystania z transportu lotniczego przez najważniejsze osoby w państwie.

- Słuchamy tego, w jaki sposób jesteśmy odbierani. Jeżeli społeczeństwo tego nie akceptuje, to dokonamy zmian, a marszałek podał się do dymisji - powiedział szef gabinetu politycznego premiera.

- Uznaliśmy, że jeżeli jesteśmy krytykowani przez społeczeństwo, to należy z tego wyciągnąć konsekwencje. I tym się różnimy od poprzedników. Poprzednicy nic sobie z tego nie robili, chociaż setki lotów za miliony wykonywali. My wyciągnęliśmy z tego poważne konsekwencje, bo jednak rezygnacja marszałka to jest poważne zachowanie - podkreślił.