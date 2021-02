Sondaż: Partie opozycji powinny bardziej ze sobą współpracować

We wtorek politycy Platformy Obywatelskiej poinformowali, że rozpoczynają zbiórkę podpisów pod projektem ustawy likwidującej TVP Info. – Polsce potrzebna jest telewizja obywatelska, kontrolowana przez obywateli – mówił w trakcie konferencji prasowej lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka. To realizacja zapowiedzi z konwencji PO, w trakcie której Budka i Trzaskowski przedstawili taki właśnie projekt i akcję zbierania podpisów pod nim. Aby projektem zajął się Sejm, potrzeba co najmniej 100 tysięcy podpisów. Platforma będzie musiała jednak prowadzić zbiórkę we własnym zakresie, bo o prostej likwidacji TVP Info, a nie reformie mediów publicznych, nie chcą raczej słyszeć inne partie opozycyjne.

