Nowa minister pochodzi z Wrocławia, gdzie ukończyła pedagogikę oraz filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2018 uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Od września 2015 do lutego 2019 była działaczką Partii Razem. Wystąpiła z Partii Razem, tłumacząc swoją decyzję brakiem akceptacji dla przyjętej przez tę partię strategii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w tym samym roku.

Brała udział w organizacji tzw. czarnego protestu przeciwko ograniczeniu prawa do wykonywania aborcji w Polsce. W swoich wystąpieniach podkreśla rangę wolności osobistych, równouprawnienia osób LGBT oraz dostępu kobiet do aborcji.

W 2019 została kandydatką w wyborach parlamentarnych na liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej w okręgu wrocławskim. W wyborach otrzymała 14 257 głosów, uzyskując tym samym mandat posłanki IX kadencji. W Sejmie była członkinią Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, a także przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

We wrześniu 2021 przystąpiła do Nowej Lewicy, dołączając do frakcji SLD. W wyborach w 2023 z powodzeniem ubiegała się o poselską reelekcję w okręgu gdyńskim, otrzymując 30 631 głosów.