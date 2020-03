Macedonia Północna przystąpiła do NATO

Macedonia została 30. członkiem NATO.

Wcześniej parlamenty państw członkowskich musiały zgodzić się na rozszerzenie Sojuszu.

Welcome to #NATO, #NorthMacedonia! It’s been a long road, but all your efforts have paid off. The formal accession process is now complete, and we are glad to have the 30th member of our Alliance with us: https://t.co/g6HxvQ4OlT ???? #WeAreNATO