Banaś składa życzenia: Niech to będzie pomyślny rok

- W przedświątecznym biegu często tracimy to co w tym dniu najwspanialsze i najważniejsze. Cud narodzin Dzieciątka jest niezwykłym darem - pięknym i poruszającym. Pragnę życzyć wszystkim państwu, by przy wigilijnym stole mieli państwo poczucie wspólnoty - mówi prezes NIK.

