Prezydent Nigerii oświadczył, że nie umarł

Prezydent Nigerii Muhammadu Buhari w niedzielę zdementował pogłoski mówiące o tym, że zmarł i został zastąpiony przez sudańskiego oszusta.

Jak zauważa Reuters Buhari przerwał milczenie w sprawie plotki, która krążyła w mediach społecznościowych od miesięcy. W lutym prezydent Nigerii będzie ubiegał się o reelekcję.

Buhari w 2017 roku spędził pięć miesięcy w Wielkiej Brytanii, gdzie był poddawany kuracji w związku z chorobą - informacji tego jaka to choroba nie podano do informacji publicznej.

W mediach społecznościowych wywołało to różnego rodzaju pogłoski - w tym zyskującą dużą popularność teorię, że Buhari zmarł w trakcie leczenia i został zastąpiony przez sobowtóra z Sudanu. Fałszywy Buhari miał być w rzeczywistości Jubrilem - głosiła ta teoria, którą powtarzali niektórzy przeciwnicy polityczni prezydenta.

Teoria ta nie była poparta żadnymi dowodami.

- To naprawdę ja, zapewniam was. Wkrótce będę obchodził 76 urodziny i nadal będę silny - powiedział Buhari. - Wiele osób liczyło na to, że umrę, kiedy chorowałem - dodał nazywając osoby rozpowszechniające plotki na jego temat "ignorantami i bezbożnikami".

Kancelaria Prezydenta Nigerii rozesłała informację ws. oświadczenia prezydenta w e-mailu zatytułowanym "To Naprawdę Ja, Prezydent Buhari Odpowiada na Pogłoski o Klonie" - odnotowuje Reuters.