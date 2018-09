Brazylia: Raniony nożem kandydat na prezydenta na czele sondażu

Skrajnie prawicowy kandydat na prezydenta Brazylii, Jair Bolsonaro, który został ugodzony nożem w czasie jednego z wieców wyborczych i obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii, nadal prowadzi w sondażach przed pierwszą turą wyborów prezydenckich w Brazylii - informuje Reuters.

Bolsonaro może liczyć w I turze na 26 proc. głosów, o 2 punkty procentowe więcej niż w sondażu z początku tygodnia - wynika z badania przeprowadzonego przez Datafolha, którego wyniki publikuje gazeta "Folha de S.Paulo".

Cztery punkty procentowe w sondażu zyskał kandydat Partii Pracujących Brazylii, Fernando Haddad, wskazany przez byłego prezydenta Luiza Inácio Lula da Silvę, który sam nie może startować w zaplanowanych na 7 października wyborach z powodu skazania go za korupcję. Na Haddada chce głosować 13 proc. Brazylijczyków. Również 13 proc. Brazylijczyków chce głosować na byłego gubernatora stanu Ceara, Ciro Gomesa. Na 9 proc. głosów może liczyć postrzegany jako kandydat biznesu Geraldo Alckmin. Z kolei działaczka ekologiczna, Marina Silva, uzyskała poparcie 8 proc.

Partia Pracujących stara się - jak pisze Reuters - przenieść poparcie, jakim wciąż darzy byłego prezydenta Lulę wielu Brazylijczyków, na stosunkowo mało znanego w kraju Haddada, co zdaje się przynosić rezultaty.

W bardzo prawdopodobnej II turze wyborów prezydenckich Haddad ma duże szanse wygrać z Bolsonaro ze względu na ogromny elektorat negatywny kontrowersyjnego kandydata, byłego kapitana brazylijskiej armii, który jest zwolennikiem liberalizacji przepisów regulujących dostęp do broni, co ma ułatwić walkę z przestępczością. Bolsonaro zraził do siebie wielu Brazylijczyków pogardliwymi wypowiedziami na temat kobiet, gejów, czarnoskórych i rdzennej ludności Brazylii.

Obecnie - jak wynika z najnowszego sondażu - elektorat negatywny Bolsonaro to 44 proc. Brazylijczyków. W przypadku Haddada to zaledwie 26 proc. co daje mu potencjalną przewagę w II turze.

Sondaż przeprowadzono na grupie 2820 mieszkańców Brazylii. Margines błędu wynosi 2 punkty procentowe.