Jak długo trzeba przechowywać księgi podatkowe - wyrok NSA

Prawo do kwestionowania straty podatkowej przedawnia się z upływem pięciu lat od końca roku, w którym została ona wykazana. Dlatego dokumenty podatkowe należy zachować przez taki sam okres.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 września 2018 r. (II FSK 2338/16).

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą spółka poniosła stratę podatkową, którą będzie mogła rozliczyć w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. W związku z tym spółka zwróciła się do organu z pytaniem, czy prawidłowo ustali termin przechowywania ksiąg podatkowych z lat, w których poniosła stratę podatkową, przyjmując, że przedawnienie nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym złożyła deklarację CIT-8 wykazującą tę stratę. W ocenie spółki, strata powinna być traktowana na takich samych zasadach jak hipotetyczne zobowiązanie podatkowe na ten rok. Ma tu zatem zastosowanie art. 70 ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) mówiący o pięcioletnim terminie przedawnienia do wydania decyzji kwestionującej wysokość zadeklarowanej straty. To z kolei prowadzi do konkluzji, że spółka jest zobowiązana przechowywać dokumenty tak długo, jak długo organ może wydać decyzję kwestionującą rozliczenie podatnika.

Organ w interpretacji (IBPB-1-2/4510-150/15/AnK) wyraził odmienne stanowisko. Uznał, że strata nie jest zobowiązaniem podatkowym, więc się nie przedawnia. Księgi powinny zatem być przechowywane tak długo, aż strata ta zmaterializuje się w postaci obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego. Innymi słowy, termin ten byłby terminem dziesięcioletnim: pięć lat na zasadach ogólnych i pięć lat od momentu, kiedy spółka ostatni raz rozliczyła ją.

WSA przychylił się do stanowiska organu, jednak oceny tej nie podzielił NSA. Sąd powołał się na uchwałę NSA z 6 listopada 2017 r. (II FPS 3/17), w której uznano, że prawo do kwestionowania straty podatkowej przedawnia się na zasadach określonych w art. 70 § 1 o.p. tak, jak zobowiązanie podatkowe. Jeżeli zatem prawo do podważania tej straty przedawnia się z upływem pięciu lat od końca roku, w którym została ona wykazana, a dokumenty i księgi podatkowe mają być przechowywane tak długo, jak możliwe jest zakwestionowanie prawa i dopóki się to prawo nie przedawniło, to należy przyjąć, że w przedmiotowej sprawie muszą być one przechowywane przez pięć lat, licząc od końca roku, w którym strata podatkowa została wykazana. Sąd podkreślił, że dla tej oceny nie ma znaczenia, kiedy podatnik stratę rozliczył, jeżeli chodzi o następne lata podatkowe, gdyż jest to jeden stały okres. Skoro nie możemy zakwestionować tej straty za podstawowy okres, w którym została ona wykazana, to nie może być ona kontestowana w późniejszych postępowaniach.

Katarzyna Niemyjska, współpracowniczka zespołu zarządzania wiedzą podatkową Deloitte

Aleksander Kopeć, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Kwestią rozstrzyganą w komentowanym wyroku jest termin, w czasie którego spółka ma obowiązek przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których poniosła stratę podatkową. Organy podatkowe i sądy administracyjne prezentowały historycznie dwie rozbieżne linie interpretacyjne. Pierwsza z nich, skrajnie negatywna dla podatników, została zaprezentowana m.in. przez WSA w Gliwicach w wyroku z 20 kwietnia 2016 r. (I SA/GI 1458/15) oraz dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 25 sierpnia 2015 r. (IBPB-1-2/4510-150/15/AnK). Zgodnie z nią, strata podatkowa nie jest uznawana za zobowiązanie podatkowe i z tego powodu nie podlega ona przedawnieniu tak jak zobowiązania podatkowe. Tym samym organ może prowadzić postępowanie dotyczące roku podatkowego, w którym powstała strata, tak długo, jak możliwa jest weryfikacja deklaracji za rok podatkowy, w którym strata została odliczona. Co za tym idzie, skoro strata podatkowa nie jest zobowiązaniem podatkowym za dany rok, a jedynie elementem kalkulacyjnym podatku w następujących po sobie kolejnych pięciu latach podatkowych, w których jest odliczana, to podatnicy mają obowiązek przechowywać księgi i dokumenty podatkowe za lata, w których strata wystąpiła, przez okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku za rok, w którym po raz ostatni odliczono stratę. Podobne stanowisko utrzymywały sądy, m.in. WSA w Warszawie w wyrokach z 3 marca 2016 r. (III SA/Wa 4068/14) i z 17 listopada 2014 r. (III SA/Wa 813/14), WSA w Gliwicach w wyroku z 16 października 2013 r. (I SA/Gl 292/13), a także Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 25 stycznia 2012 r. (II FSK 1345/10) oraz z 7 stycznia 2011 r. (II FSK 1566/09).

Zgodnie natomiast z nowszym, i potwierdzonym przez NSA w komentowanym wyroku stanowiskiem, dla celów przepisów o przedawnieniu zobowiązań podatkowych, strata przedawnia się w tym samym terminie, w jakim przedawniłoby się zobowiązanie podatkowe za rok, w którym podatnik poniósł stratę. Takie stanowisko zostało zaprezentowane m.in. w dwóch uchwałach NSA. Zgodnie z pierwszą z nich (z 29 września 2014 r., II FPS 4/13, podjętą w pełnym składzie Izby Finansowej NSA), na którą powołała się spółka, po upływie terminu przedawnienia nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości zobowiązania podatkowego, które wygasło. Druga z uchwał (z 6 listopada 2017 r., II FPS 3/17, podjęta w składzie siedmiu sędziów), na którą w przedmiotowej sprawie powołał się NSA, stanowi, że nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy, w którym została ona poniesiona, gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za ten rok. Skoro organy nie mają prawa weryfikować wysokości straty po jej przedawnieniu, to przechowywanie po tym okresie ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których podatnik poniósł stratę, jest bezzasadne. Tak samo orzekł m.in. WSA w Olsztynie w wyroku z 5 marca 2015 r. (I SA/Ol 46/15), WSA w Warszawie w wyroku z 6 lutego 2015 r. (III SA/Wa 1186/14) oraz WSA w Łodzi z 13 lipca 2006 r. (I SA/Łd 268/06).

Jak wynika z komentowanego wyroku, kwestia pozostaje sporna na poziomie organów podatkowych, jednocześnie jednak ukształtowała się pozytywna dla podatników linia orzecznicza bazująca na uchwałach NSA. Tym samym, zgodnie ze stanowiskiem NSA, jeżeli organy podatkowe nie podjęły kroków do zakwestionowania osiągniętej przez podatnika straty w terminie przedawnienia zobowiązań podatkowych za rok, w którym strata została poniesiona, to w kolejnych latach, w których ową stratę rozliczono, organy powinny ją traktować jako bezsporną i niepodlegającą dalszej weryfikacji.