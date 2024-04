Mat.prasowe

Kredyty hipoteczne

- Pierwszy kwartał 2024 r. to wyraźny spadek nowo składanych wniosków o kredyt hipoteczny w stosunku do poprzedniego roku, co wynika bezpośrednio ze wstrzymania przyjmowania wniosków w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.” – wskazują autorzy raportu. - Nie oznacza to, że osób chcących się zadłużyć na mieszkanie jest mało. Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej w marcu 2024 roku, w porównaniu rok do roku, mamy wzrost liczby pytań kredytowych o 66,7 proc., liczba złożonych wniosków o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 33,5 proc., , a ich średnia wartość wzrosła o 15 proc., do 430 tys. zł. Za taki wzrost jest głównie odpowiedzialny tzw. efekt bazy, czyli bardzo słabego dla rynku początku 2023 roku.

- Dane pokazują, że mimo braku dodatkowego impulsu, jakim był program „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce ma się całkiem dobrze i nie ma przesłanek, żeby ten trend miał się wyraźnie odwrócić – ocenia Andrzej Łukaszewski, ekspert finansowy Credipass.

Dodaje, że wzrosła zdolność kredytowa rodzin z dziećmi. To efekt podwyżki świadczenia w programie „Rodzina 800+”. - W analizowanych przez nas przypadkach średnia zdolność kredytowa tej grupy to 753 tys. zł (przy założeniu, że miesięczny dochód wynosi 12 tys. zł). Dla porównania w ostatnim kwartale 2023 roku było to 711 tys. zł – wskazuje analityk. – Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy bank uwzględnia to świadczenie przy obliczaniu zdolności kredytowej.