Genetyk z Hiszpanii: Messiego można sklonować

Arcadi Navarro, specjalista ds. genetyki z Hiszpanii w rozmowie ze stacją radiową Cadena SER stwierdził, że przy obecnej technologii możliwe byłoby sklonowanie Lionela Messiego, gwiazdy FC Barcelony i reprezentacji Hiszpanii, uznawanego obecnie - obok Cristiano Ronaldo - za jednego z dwóch najlepszych piłkarzy świata.

- Tak, Messi mógłby być sklonowany przy użyciu dostępnej dziś technologii - stwierdził Navarro w programie "Que t'hi jugues".

- Klon wyglądałby bardzo podobnie do Messiego, wyglądałby jak jego bliźniak - dodał.

- To byłoby tak, jakby na świat przyszły bliźniaki, ale jeden byłby zamrożony przez 20 czy 30 lat - podkreślił.

Zdaniem Navarro klin Messiego miałby "ten sam potencjał" co argentyński piłkarz. Zaznaczył jednak, że genetyka nie jest jedynym czynnikiem determinującym rozwój człowieka - inne czynniki to edukacja i otoczenie, w jakim człowiek się obraca.

- Messi nie jest Messim z powodów genetycznych, ale dlatego, że przeżył to co przeżył, z powodu edukacji, czasu spędzonego w La Masii (szkółka Barcelony), sposobu, w jaki go traktowano - mówił.

- Genetyka daje nam potencjał, ale to od nas zależy jak go wykorzystamy - podsumował.

31-letni Messi zdobył w tym sezonie 39 goli dla Barcelony. W nadchodzących dniach po raz pierwszy od czasu mundialu w Rosji (Argentyna odpadła w 1/8 finału przegrywając 3:4 z Francją) zagra w reprezentacji swojego kraju - w meczach z Wenezuelą i Marokiem.