Zwycięstwo Podsiadły i Fryderyków

Dawid Podsiadło i jego współpracownicy otrzymali aż 6 Fryderyków podczas gali w Katowicach. To była najlepsza edycja od lat.

Najwięcej statuetek otrzymał Dawid Podsiadło, który triumfował aż w 4 kategoriach (m. in. autor, piosenka, album pop). Dodatkowo jego album „Małomiasteczkowy” został wyróżniony za Najlepszą Oprawę Graficzną, a klip do utworu „Początek” otrzymał Fryderyka za teledysk roku.

Poniżej dalsza część artykułu

Fryderyk zmienił swoje oblicze. Jubileuszowa, 25. edycja Gali po raz pierwszy w historii odbyła się w Katowicach. Multimedialny show zorganizowano w przestrzeni Międzynarodowego Centrum Kongresowego, a wydarzenie – również po raz pierwszy – miało charakter otwarty i zgromadziło tysiące fanów polskiej muzyki rozrywkowej.

Akademia Fonograficzna ZPAV przyznała nagrody artystom nominowanym w 23. kategoriach Muzyki Rozrywkowej i Jazzu. Nagrodzono w kategorii Rock - Lao Che „Wiedza o społeczeństwie”, producenci: Piotr "Emade" Waglewski i Filip "Wieża" Różański), Alternatywa - Nosowska „Basta”, producent: Michał Fox Król). Utworem Roku został „Początek” w wykonaniu Męskie Granie Orkiestra 2018 (Kortez, Podsiadło, Zalewski).

Z kolei za najlepszy Fonograficzny Debiut Roku uznano zespół Tulia. Publiczność z entuzjazmem zareagowała także na nagrodę w kategorii „Nowe wykonanie”, którą otrzymał Krzysztof Zalewski za album „Zalewski Śpiewa Niemena”.

Oprócz 23 statuetek w kategoriach Muzyki Rozrywkowej i Jazzu Akademia Fonograficzna ZPAV przyznała także 2 Złote Fryderyki. Ich laureaci to artyści niezwykle zasłużeni dla polskiej muzyki. Skaldowie to weterani polskiego rocka, a takie utwory, jak „Prześliczna wiolonczelistka”, „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”, „Nie domykajmy drzwi” to melodie, które zna większość osób w naszym kraju. Środowisko upamiętniło także przedwcześnie zmarłego, pioniera polskiego punka, reggae i muzyki alternatywnej Roberta Brylewskiego.

W trakcie kilkugodzinnej ceremonii zaśpiewali Agnieszka Chylińska, Kayah, Nosowska, Edyta Górniak, Artur Rojek, Brodka, Krzysztof Zalewski, Kortez, Organek, Reni Jusis, Skaldowie i Lanberry. Nie mogło zabraknąć także występu Dawida Podsiadło, którego charyzma rozgrzała katowicką publiczność.

W kilkugodzinnej ceremonii uczestniczyło ponad 5 tys. widzów.

We wtorek gala muzyki klasycznej.