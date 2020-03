Z katarem lepiej zrezygnować z widzenia w więzieniu

Na zwolnienia z więzień na razie nie ma co liczyć. Muszą wystarczyć żele, termometry i izolatki.

Pytany o przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem za kratami wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik zapewnia: Poniżej dalsza część artykułu

– Monitorujemy, co się dzieje na świecie, współpracujemy z sanepidem i wdrażamy specjalne procedury.

Polegają one m.in. na tym, że funkcjonariuszom i osobom pracującym na zewnątrz po powrocie do zakładu mierzona jest temperatura. Wyodrębniono też izolatki. Kierowane są do nich osoby, które przyjechały z miejsc zagrożonych. Takich osób jest obecnie 12. Jeśli to nie wystarczy, dyrektorzy poszczególnych jednostek będą podejmować dodatkowe działania.

Na koronawirusa przygotowuje się także Służba Więzienna.

– Na bieżąco dostosowujemy się do zaleceń głównego inspektora sanitarnego. Analizujemy także decyzje władz więziennictwa w krajach europejskich związane z zagrożeniem – mówi „Rzeczpospolitej" Elżbieta Krakowska, rzecznik więziennictwa.

Całkowity zakaz wizyt w więzieniach wprowadzono na Słowacji, Litwie, we Włoszech, w Portugalii, w hiszpańskich regionach Madryt, Alava i La Rioja oraz w niemieckim landzie Nadrenia Północna-Westfalia. W Czechach, Estonii i Austrii nie wolno wchodzić na teren zakładów karnych osobom z podwyższoną temperaturą.

Rzeczniczka potwierdza, że w polskich więzieniach dotychczas nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem. Służba Więzienna apeluje jednak, by osoby odwiedzające skazanych, które są przeziębione, zrezygnowały z widzeń. W każdej chwili i bez uprzedzenia mogą też zostać wprowadzone w każdej jednostce obostrzenia, np. mierzenie temperatury osobom odwiedzającym skazanych lub wręcz całkowity zakaz widzeń.

Paweł Moczydłowski, były szef więziennictwa, pytany, czy to wystarczy, twierdzi, że niekoniecznie. Ma jednak własny pomysł. Choć, jak twierdzi, jest już trochę za późno na jego realizację. Sytuację epidemiologiczną można by – jego zdaniem – poprawić, zwalniając z więzienia ok. 30 proc. więźniów.