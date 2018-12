„Kler” zapewnił kinom kolejny rekordowy rok

W grudniowym repertuarze brakuje hitów, ale promocje i wysyp premier pomogą uciułać 2,6 mln widzów, których brakuje, by rok był lepszy niż 2017.

Mimo obaw, że za sprawą częściowego zakazu handlu w niedzielę i uboższego w murowane hity repertuaru 2018 r. przyniesie kinom w Polsce spadek frekwencji, a w najlepszym razie stabilizację, najnowsze dane wskazują, że będzie to kolejny rekordowy rok dla tej branży.

Według danych obejmujących miniony, 48. (kinowy, nie kalendarzowy), weekend br. sprzedało się już prawie 54,1 mln biletów, a wpływy z nich przekroczyły 1 mld zł – wynika z danych Boxoffice.pl, do których dostęp uzyskaliśmy.

Dla porównania, rok temu o tej porze wynik kin wynosił około 50,2 mln sprzedanych wejściówek. Jaki będzie cały rok – dopiero się okaże, ale eksperci już teraz spodziewają się pobicia wyniku z 2017 r., gdy sprzedało się 56,6 mln biletów.

Aby tegoroczny rezultat kin był lepszy, w tym miesiącu musi się sprzedać 2,6 mln biletów. Taki wynik kina zrobią raczej z łatwością, mimo że w grudniu brakuje oczywistych hitów, jak kolejne części „Gwiezdnych wojen" i „Władcy pierścieni" czy komedii romantycznej produkcji TVN „Listy do M.". Na większą widownię mogą być może liczyć „Kursk" z Colinem Firthem czy „Mary Poppins powraca" oraz kolejny odcinek przygód Spidermana.

Widzów powinna zachęcić doroczna, piąta już z rzędu, akcja Święto Kina. Przez dwa dni w drugim tygodniu grudnia bilety będą dużo tańsze: zwykle kosztowały 12 zł i podobnie może być tym razem.

Nie jest jeszcze przesądzone, czy tegoroczna edycja otrzyma wsparcie finansowe Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Branża twierdzi, że liczy na siebie, ale instytut wsparcia nie wyklucza. Obie strony mają swoje racje. Poprzednio główny organizator – Cinema City – zwrócił się z wnioskiem o dotację do PISF, gdy akcja się odbyła, i otrzymał ok. 100 tys. zł, czyli jedną piątą wnioskowanej kwoty.

Sukces serii „Listy do M." próbuje powtórzyć grana od 23 listopada „Miłość jest wszystkim" – produkt TVN i Akson Studio. Na razie bez efektu: od premiery film zgromadził 290 tys. widzów. Wynik nie jest najlepszy być może dlatego, że tytuł – kolejny nawiązujący do liczącej sobie już 15 lat produkcji „Love Actually" – konkuruje o widza z „Planetą Singli 2", którą przez cztery tygodnie zobaczyło już 1,5 mln osób.

Ogólnie kończący się rok obfituje w polskie tytuły. W sumie – według stanu na 25 listopada – na lokalne produkcje poszło do kin 18,5 mln widzów, a po ostatnim weekendzie liczba ta jest bliższa 20 mln.

Specjalność polskich producentów, lekkie pozycje komediowe, to ważny element tegorocznego repertuaru, ale numerem jeden jest i pozostanie „Kler" Wojciecha Smarzowskiego. Obejrzało go ponad 5,1 mln osób i to tej produkcji kina zawdzięczają rezultaty trwającego kwartału. Za bilety na rozpoznawalny już także za granicą film zapłacono ponad 104 mln zł.

Drugie miejsce na tegorocznym podium kinowym należy na razie do „Kobiet mafii" (ponad 2 mln widzów), a trzecie do adaptacji szkolnej lektury „Dywizjon 303: historia prawdziwa" (1,48 mln sprzedanych biletów).

Warto zwrócić uwagę, że dwa najpopularniejsze filmy miały tego samego dystrybutora – Kino Świat, a przychody z biletów na nie wyniosły 146 mln zł.

Według Tomasza Jagiełły, prezesa sieci Helios, tegoroczne wyniki nie byłyby tak dobre, gdyby nie to, że w porównaniu z 2017 r. działało w Polsce więcej kin. Nowe obiekty otwierali wszyscy operatorzy multipleksów. Rozrosła się – o kino we Wrocławiu – mała sieć Oh Kino.