Playboy, CKM i Cosmopolitan znikną z polskich kiosków

Firma chce postawić na tworzenie rozwiązań technologicznych dla konsumentów i innych firm. Zmiany wiążą się ze zwolnieniem ok. 70 proc. załogi.

Marquard Media Polska to polski oddział szwajcarskiej firmy wydawniczej stworzonej przez Jürga Marquarda.

W związku z likwidacją wszystkich tytułów prasowych firma planuje redukcje zatrudnienia sięgające około 70 proc. załogi (w firmie pracuje między 110 a 120 osób, spółka na razie nie chce podawać dokładnej liczny zwalnianych). Będą to zwolnienia grupowe, odbywające się na zasadach określonych w Kodeksie pracy. - Zatrudnimy natomiast więcej ludzi do pracy nad biznesem cyfrowym. Już teraz pracuje w ramach Grupy Marquard Media 30 deweloperów IT - mówi Khezri.