Jeden z najstarszych przewoźników świata Avianca bliski bankructwa

O tym, że Avianca ma kłopoty wiadomo było od kilkunastu miesięcy. Ale ostatecznie dobiła ją pandemia Covid-19 i zamknięcie granic praktycznie we wszystkich krajach, do których ta linia latała. W tej chwili ponad 95 proc. floty stoi na ziemi, wykonywane są jedynie rejsy cargo, ale jednocześnie zarząd informuje, że kiedy tylko granice zostaną otwarte, linia zamierza wrócić do latania w czasie reorganizacji, na co pozwala jej skorzystanie z Chapter 11. Dzisiaj zadłużenie przewoźnika wynosi dokładnie tyle, ile są warte jego aktywa. Linia jest członkiem Star Alliance, tego samego sojuszu lotniczego, do którego należą m.in. Lufthansa i LOT.

Avianca ma za sobą bardzo trudny rok. Udało się jej zrestrukturyzować zadłużenie i wprowadzić plan naprawczy, który miał doprowadzić do powrotu rentowności dzięki skoncentrowaniu operacji na połączeniach z Bogoty. „Teraz znaleźliśmy się w najtrudniejszym momencie w naszej 100-letniej historii, bo musimy jeszcze dodatkowo wydobyć się z kryzysu jaki przyniosła pandemia. Mocno wierzymy w to, że reorganizacja naszej działaności pod ochroną Chapter 11 jest w tej chwili najlepszym rozwiązaniem. Dzięki temu możemy ochronić nasze połączenia, jakie oferujemy w samej Kolumbii na innych rynkach Ameryki Łacińskiej” — napisał w oświadczeniu Anko Van Der Werff, prezes Avianki.