Cywilna produkcja ciągnie Boeinga w dół

W tej samej informacji Boeing wskazywał, że tak słabe wyniki finansowe to przede wszystkim efekt wypłat odszkodowań dla linii lotniczych, które były zmuszone do uziemienia floty B737 MAX-9 na trzy tygodnie. Zostało ono nakazane przez amerykańskiego regulatora ruchu lotniczego (Federal Aviation Administration — FAA) po incydencie z 5 stycznia 2024 r., kiedy w samolocie Alaska Airlines źle umocowane drzwi zapasowe zostały wyssane przez różnicę ciśnień.

Boeing nie ujawnił, ile ostatecznie wypłacił przewoźnikom, ale Alaska Airlines przyznała, że otrzymała już 162 mln dol., zaś United Airlines wyliczyły swoje straty z powodu uziemienia na 200 mln dol. Te pieniądze zostaną odliczone przy następnych zakupach w Boeingu.

Pieniądze, to nie wszystko

Co chwilę wychodzą też na jaw problemy, jakie mieli pracownicy Boeinga, którzy zgłaszali nieprawidłowości w procesie produkcji. Okazuje się, że mobbingu doświadczyli nawet ci, którzy zostali zatrudnieni przez FAA do nadzoru przestrzegania norm jakości.

Teraz organizacja inżynierów zatrudnionych w amerykańskim przemyśle lotniczym, Society of Professional Engineering Employees in Aerospace (SPEEA), ujawniła przypadki mobbingu w stosunku do dwóch inżynierów zatrudnionych właśnie przez FAA na taśmie produkcyjnej B777 i B787. W oświadczeniu opublikowanym w ostatni wtorek opisane są przypadki, kiedy Boeing początkowo nie zgodził się na wprowadzenie zmian zalecanych przez kontrolerów z FAA, potem ostatecznie na nie przystał - ale zaczął nękać obu pracowników. I to do tego stopnia, że sami się zwolnili.