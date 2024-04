Borys Budka o Orlenie: Stajnia Augiasza to nic. Facet wydawał na botoks

- Jarosław Kaczyński powinien odpowiedzieć przed sądem za niedopełnienie obowiązków nadzorczych – uważa minister Budka. - Polskie służby informowały Kaczyńskiego, co dzieje się w szwajcarskiej spółce, co dzieje się w zarządzie Orlenu. Zarówno CBA, jak i ABW. Obce służby informowały – wylicza szef MAP. - Jeśli Kaczyński wiedział, powinien odpowiadać za to, że dopuszczał do tego, jeśli nie wiedział, to za niedopełnienie obowiązków – uważa wiceszef PO.

Jego zdaniem, gdyby nie prezes PiS, to Daniel Obajtek „nie mógłby tam sobie zrobić prywatnego Eldorado”.

Borys Budka: Szprychy w ramach CPK to jeden z najgłupszych pomysłów PiS

Kolejowe „szprychy” CPK do kosza? - Te szprychy w ramach CPK to jeden z najgłupszych, najgłupiej zrealizowanych pomysłów PiS – uważa Borys Budka. Minister wyjaśnił, że np. „kolej dużych prędkości miała iść przez tereny pogórnicze, gdzie można jeździć 30km/h, dzielono miasteczka na połowę, bo ktoś w Warszawie na biurku sobie tak wytyczył trasę”. - Trzeba to poprawić. Polska potrzebuje kolei dużych prędkości, ale nie budowanych na krzywdzie i na głupocie – uważa wiceszef PO.