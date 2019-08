Rafał Milczarski ponownie został prezesem LOT-u

Rafał Milczarski był prezesem zarządu PLL LOT S.A. od stycznia 2016 roku. Ukończył Wydział Ekonomii Uniwersytetu Cambridge, podczas studiów odbywał praktyki między innymi w bankach UBS w Zurychu oraz JP Morgan w Londynie. Ma międzynarodowe doświadczenie w branży transportowej. Po studiach pracował w dziale logistyki morskiej i kolejowej firmy Foster Yeoman z Wielkiej Brytanii. Współtworzył Kolej Bałtycką, jednego z pierwszych prywatnych kolejowych przewoźników towarów w Polsce. W 2005 roku wraz z inwestorem branżowym Freightliner Group z Wielkiej Brytanii założył firmę Freightliner PL – towarowego przewoźnika kolejowego, którego jako prezes i współwłaściciel poprowadził od startupu do osiągnięcia kilkuprocentowego udziału w rynku przewozów towarowych w Polsce. Jest też założycielem i byłym prezesem Freightliner DE, niemieckiej spółki zależnej Freightliner PL oraz Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych.

Od 2017 roku Rafał Milczarski jest szefem stowarzyszenia AIRE (Airlines International Representation in Europe), które zrzesza europejskich przewoźników lotniczych, a od grudnia 2017 roku prezesem Polskiej Grupy Lotniczej S.A. W skład PGL wchodzą najważniejsze firmy z branży lotniczej, należące do Skarbu Państwa. To między innymi PLL LOT, LOT AMS oraz LS Airport Services. W sierpniu 2019 roku Rafał Milczarski został powołany do Rady Gubernatorów IATA.