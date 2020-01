Zdjęcia LeBrona Jamesa w materiale o śmierci Bryanta. BBC przeprasza

Zdjęcia LeBrona Jamesa, który również grał w Los Angeles Lakers i który wyprzedził Bryanta na liście najskuteczniejszych koszykarzy w historii NBA, pojawiły się w materiale wyemitowanym w programie News At Ten.

Jednak widzom nie wyjaśniono, że zdjęcia przedstawiają LeBrona Jamesa, a nie Bryanta. Nie wyjaśniono też, dlaczego w ogóle w materiale pojawia się wizerunek tego koszykarza.

Wielu widzów błyskawicznie zareagowało na całą sytuację i zaczęło w internecie wytykać BBC pomylenie dwóch słynnych koszykarzy.

Przed zakończeniem programu News At Ten redaktor prowadząca Reeta Chakrabarti przeprosiła za błąd przyznając, że w materiale dotyczącym śmierci Kobe Bryanta, w pewnym momencie, omyłkowo pokazano zdjęcia innego koszykarza, LeBrona Jamesa.

- Przepraszamy za tę pomyłkę - dodała.

Za wpadkę przeprosił też Paul Royall, redaktor programów News at Six i News at Ten. Na Twitterze napisał, że pomyłka była efektem "błędu ludzkiego, który jest poniżej zwyczajowych w tym programie standardów".

BBC pisząc o wpadce przypomina, że nie po raz pierwszy w ostatnich latach zdarzyło się tej stacji pomylić dwie gwiazdy światowego sportu. W lipcu 2018 roku w programie BBC Newsnight błędnie pokazano zdjęcie Wasima Akrama, krykiecisty z Pakistanu zamiast Imrana Khana, innego byłego krykiecisty, który obecnie jest premierem Pakistanu.