To jeden z największych skoków w historii Los Angeles. Informacje o włamaniu podało "The Los Angeles Times".

Reklama

Elaine Morales z policji w Los Angeles powiedziała, że złodzieje weszli do budynku, w którym były przechowywane pieniądze, dostali się do sejfu, a następnie uciekli z łupem, który wyniósł 30 mln dol. Wiadomo, że do włamania doszło w Niedzielę Wielkanocną. Przestępstwo zostało odkryte dopiero wtedy, gdy po świętach pracownicy firmy zajmującej się przechowywaniem gotówki otworzyli skarbiec.

Czytaj więcej Przestępczość Za miejsce na pontonie dostawali 3 tys. euro. Przemytnicy migrantów za kratkami Jedna z największych siatek przemytu migrantów przez kanał La Manche została rozbita. W Niemczech aresztowano 19 osób, w tym lidera i czterech głównych organizatorów – poinformowała agencja Europol.

Z budynku w Los Angeles złodzieje ukradli 30 milionów dolarów

Według doniesień mediów, złodzieje wzięli na cel obiekt należący do firmy ochroniarskiej GardaWorld w Sylmar na północnych przedmieściach Los Angeles. GardaWorld, firma z siedzibą w Kanadzie, która dysponuje także flotą pojazdów opancerzonych do przewozu drogocennych ładunków, nie odpowiedziała na prośbę agencji Associated Press o komentarz.

Rzecznik policji Los Angeles David Cuellar potwierdził, że funkcjonariusze otrzymali wezwanie na ulicę, gdzie mieści się GardaWorld w Sylmar.