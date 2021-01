Kiedy zniesienie wszystkich obostrzeń? Jest odpowiedź rzecznika Ministerstwa Zdrowia

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu doby testy wykazały zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 4 604 osób. Zmarły 264 osoby zakażone, w tym 39 z powodu COVID-19. Liczba nowych przypadków jest o 4,8 proc. niższa niż przed tygodniem.

Odnosząc się do aktualnych danych rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz powiedział, że z codziennymi informacjami o zakażeniach koresponduje liczba zleceń z POZ na testy. - Informowaliśmy, że liczba zleceń z POZ za poniedziałek będzie obrazowała rzeczywistość, którą będziemy mieli w ciągu tygodnia. Wcześniej mieliśmy po trzydzieści tysięcy zleceń, dziś ta liczba to poniżej 20 tys., co oznacza, że mniej pacjentów zgłasza się z objawami do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, co oznacza, że będzie przeprowadzonych w tygodniu mniej testów - oświadczył.