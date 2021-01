Rząd zamykał gospodarkę na podstawie badań w czasopismach naukowych

Czytaj także: Kiedy otwarcie siłowni? Horban: Można sobie kupić hantle - Plus rekomendacje Rady Medycznej czy profesorów epidemiologów. My jako politycy możemy bazować tylko na takich danych, bo siłą rzeczy innych po prostu nie ma - stwierdził.

- Ale bazujemy na tych badaniach, które są w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, plus na rekomendacjach Rady Medycznej. Jako politycy kierujemy się tym, co jest weryfikowane na podstawie danych od ekspertów - mówił.

"Paszporty" dla zaszczepionych? "Różne przesłanki za i przeciw"

Obecne obostrzenia obowiązują do końca stycznia. Co potem? Rzecznik rządu powiedział, że decyzje mają zostać ogłoszone przed weekendem, ale "na pewno" nie we wtorek. - Czy będą to zdjęte obostrzenia w poszczególnych obszarach? Taka decyzja jeszcze nie zapadła - oświadczył.

Czytaj także: Praca w tych zawodach stwarza największe zagrożenie zgonu na COVID

Jakie jest stanowisko rządu PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia w sprawie tzw. paszportu szczepionkowego, czyli potwierdzającego bycie zaszczepionym przeciw COVID-19 dokumentu, który miałby umożliwiać podróżowanie za granicę lub chodzenie do kawiarni czy kin?

- Na tę chwilę nie ma stanowiska rządu jednolitego w tym zakresie, ponieważ różne przesłanki przemawiają za i przeciw tym rozwiązaniom - powiedział Piotr Mueller.

- Miejmy nadzieję, że takie rozwiązanie nie będzie potrzebne, bo się okaże, że poziom wyszczepienia pod koniec drugiego kwartału będzie na tyle wysoki, że po prostu tego typu działania potrzebne nie będą, bo oczywiście wywołują one uzasadnione pytania, również emocje społeczne - dodał. Stwierdził, że wprowadzenie paszportów szczepionkowych jest dyskutowane "na poziomie europejskim".