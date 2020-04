Polska i świat walczą z koronawirusem - relacja z 25 kwietnia AFP

Liczba zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce wzrosła do 10892, liczba zgonów z powodu COVID-19 - do 494 *** Matury w Polsce mają rozpocząć się 8 czerwca *** Szkoły, przedszkola i żłobki pozostaną zamknięte do 24 maja *** Od 20 kwietnia następuje w Polsce stopniowe luzowanie obostrzeń *** Od 16 kwietnia obowiązkowe jest w Polsce zakrywanie ust i nosa po wyjściu z domu *** Na całym świecie potwierdzono już ponad 2,8 mln zakażeń koronawirusem *** Na świecie odnotowano ponad 190 tys. zgonów, a niemal 800 tys. zakażonych wyzdrowiało *** W USA jest już niemal 900 tysięcy wykrytych zakażeń wirusem *** Minister zdrowia Łukasz Szumowski wydał rekomendację, zgodnie z którą przeprowadzenie klasycznych wyborów w Polsce będzie bezpieczne dopiero za dwa lata.