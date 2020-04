Francja: spada liczba chorych w szpitalach

Ponad 22,5 tysiąca osób zmarło - to najnowszy bilans ofiar śmiertelnych we Francji przedstawiony przez ministerstwo zdrowia. Od piątku koronawirus pochłonął 369 ofiar śmiertelnych.

Naczelna Dyrekcja Zdrowia informuje, że na oddziałach intensywnej terapii przebywa ponad 4700 osób - w szczytowym okresie ataku koronawirusa, było to około siedmiu tysięcy ciężko chorych. Niemal czterdzieści pięć tysięcy pacjentów placówek medycznych zostało wyleczonych. Według lekarzy, dane te świadczą o powolnym, ale stopniowym odwrocie epidemii, co pozwoli na powrót do normalnego życia.