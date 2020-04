„DW”: Niemcy oduczyli się gotować. Koncerny spożywcze robią kokosy

Handel detaliczny w Niemczech donosił w tym czasie o wzmożonych zakupach na początku epidemii, odnotowując wzrost obrotów o ok. 30 proc. Teraz gorączka zakupów już ustała, jest jednak za wcześnie, by stwierdzić, jak epidemia odbije się na bilansie handlu i na producentach.

- W rodzinach nie przekazuje się już wiedzy o tym, jak z kilku składników przygotować posiłek. Każdy potrafi tylko gotową pizzę wsadzić do piekarnika albo ugotować makaron i polać go gotowym sosem. Ale ugotowanie ziemniaków to dla niektórych już prawdziwe wyzwanie - uważa Christoph Minhoff.

Prezes zrzeszenia Christoph Minhoff uważa, że niedostępność ofert restauracji fastfoodowych, małej gastronomii i restauracji generalnie, zmusza ludzi do tego, by sami gotowali, a z tym nie jest najlepiej.