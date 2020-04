Czesi budzą się z pandemii. Skoda wznawia produkcję 27 kwietnia

Procedury dotyczące bezpieczeństwa określają m.in.: konieczność noszenia masek ochronnych na terenie zakładów produkcyjnych, także przez personel zewnętrzny, które zostaną zapewnione przez Skodę. Każda zmiana będzie dysponowała ponadto dodatkowym czasem na czyszczenie narzędzi, telefonów i klawiatur, a także wszelkich materiałów i powierzchni. Ponadto wszystkie obszary będą czyszczone i dezynfekowane jeszcze częściej. Wprowadzono także zmiany organizacyjne w celu ochrony pracowników. Obejmują one modyfikacje procesu rozpoczynania i kończenia pracy przez pracowników poszczególnych zmian i ich bezpieczną wymianę na stanowiskach pracy. Procedury te dotyczą także miejsc takich jak: wejście do zakładów, recepcja, stołówka. Dodatkowo zwiększono liczbę przestrzeni przeznaczonych na odpoczynek tak, by pracownicy mogli spędzać przerwy w komfortowych warunkach z zachowaniem bezpiecznych odległości, tym samym ograniczając ryzyko infekcji. Liczba osób obecnych w biurach ma zostać ograniczona a pozostali zatrudnieni zachęcani są do pracy z domu. Wprowadzone środki ostrożności zalecają regularne mycie i dezynfekowanie rąk, unikanie dotykania dłońmi twarzy oraz chodzenie na przerwy pojedynczo z zachowaniem bezpiecznego dystansu.