Włochy: najmniej ofiar od ponad miesiąca AFP

We Włoszech minionej doby potwierdzono 2357 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 415 osób, czyli najmniej od 17 marca. Łącznie we Włoszech potwierdzono do tej pory 195351 przypadków koronawirusa, w tym 26384 śmiertelne.