Szukają pomysłów na aplikacje do walki ze skutkami pandemii

Z tego powodu jeden z akceleratorów dla startupów, Accelpoint, zachęca interdyscyplinarne zespoły do tworzenia rozwiązań dla partnerów publicznych. Mają one pomóc w zmniejszaniu skutków pandemii.

Jak podaje Accelpoint, na zaawansowanym etapie jest m.in. system informatyczny do koordynacji wyników badań klinicznych. Jego celem jest zwiększenie efektywności i wydajności badań. Inne rozwiązanie to pionierski system transportu medycznego , wykorzystujący bezzałogowe statki powietrzne.

AccelBox to program adresowany do projektów w fazie preseed z obszarów medtech, cleantech i govtech. Uczestnicy programu mają za zadanie przygotowanie rozwiązań dla partnerów publicznych. A w ramach akceleracji partnerzy ci umożliwiają testy projektów i wsparcie we wdrożeniach. Program jest realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.