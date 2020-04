Raper przegrał z koronawirusem. Miał 35 lat

Raper przebywał w szpitalu od początku kwietnia. Wtedy opublikował na Instagramie swoje ostatnie zdjęcie; w opisie poprosił fanów o modlitwę.

Jak pisze "The New York Times" cytowany przez Onet raper Fred The Godson (własc. Frederick Thomas) tworzył swoje nagrania i wypracowywał pozycję w gatunku przez lata. Choć nie zawsze był w centrum hip-hopowego świata, środowisko podchodziło z uznaniem do jego dokonań. Był kojarzony z inteligentnych rymów i charakterystycznego "flow".

We wspomnieniu opublikowanym w "NYT" podano, że Fred the Godson miał mocną pozycję na nowojorskiej scenie już wtedy, gdy rap opierał się jeszcze na składankach czy mixtape'ach. Rapera charakteryzował chropowaty głos i spryt w wynajdywaniu rymów. Podwójne znaczenia czy homonimy - Fred the Godson zawsze potrafił znaleźć pasujące słowo.

Fred the Godson pozostawił żonę, LeeAnn Jemmott, i dwie córki.