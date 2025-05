Nie wykluczono, że Ukraina będzie musiała płacić za kolejne dostawy amerykańskiej pomocy ze środków unijnych, przeznaczonych m.in. na odbudowę Ukrainy. W ten sposób Trump pokazałby Amerykanom, że zawarł z Ukraińcami korzystny deal i do tego nie wydaje ani jednego dolara na odbudowę zniszczonego wojną kraju. Wygląda na to, że Kijów świadomie idzie na taki układ, by zatrzymać amerykańskiego prezydenta w temacie wojny Rosji z Ukrainą. Zwłaszcza kiedy Biały Dom nie wykluczył całkowitego wycofania się z negocjacji rosyjsko-ukraińskich.

Negocjacje Ukrainy z USA wciąż trwają

Porozumienie Ukrainy z USA już trafiło do Rady Najwyższej. Nieznana jest na razie data głosowania. Komentatorzy w Kijowie obawiają się, że jeżeli umowa nie zostanie sprecyzowana, może wywołać burzę w parlamencie. Ukraiński portal Europejska Prawda zwraca uwagę na to, że premier Denys Szmyhal zapowiadał ostatnio, iż przez pierwszych dziesięć lat fundusz będzie reinwestował zebrane środki w gospodarkę ukraińską. W porozumieniu na razie nie ma o tym mowy, niejasne jest też to, w jaki sposób mają być wydawane fundusze. A zanim dopuści zagranicznych inwestorów do złóż surowców czy dużych projektów infrastrukturalnych, Ukraina ma najpierw omówić to z Amerykanami. Nie wiadomo na razie, na jakiej zasadzie miałoby to funkcjonować. To wszystko, jak tłumaczą władze w Kijowie, ma znaleźć się w załącznikach „technicznych” porozumienia, które obecnie są jeszcze przedmiotem rozmów. A diabeł, jak wiadomo, tkwi w szczegółach.