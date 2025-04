Czy prezydent zawetuje obniżkę składki zdrowotnej

Prezydent Andrzej Duda podczas niedzielnego wystąpienia zakwestionował sens obniżki składki zdrowotnej. Obawy o dalsze pogorszenie sytuacji w publicznej ochronie zdrowia sprawiają, że scenariusz prezydenckiego weta staje się coraz bardziej prawdopodobny. Decyzję poznamy zapewne w najbliższych dniach.

Chiny liczą na powrót turystów

Chińskie ministerstwo handlu ogłosiło obniżenie progu zwrotu podatku VAT dla zagranicznych turystów – z 69 do 27 dolarów. Liczą, że ułatwienia zachęcą więcej osób do odwiedzania Chin i pobudzą konsumpcję. To kolejna inicjatywa Pekinu mająca na celu osiągnięcie ambitnych celów wzrostu gospodarczego po trudnym okresie wojny handlowej i pandemii.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.