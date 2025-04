Dokument „Put Your Soul on Your Hand and Walk” został zakwalifikowany do równoległej canneńskiej sekcji ACID - przeglądu filmów odważnych, zaskakujących. W tym roku komisja selekcyjna spośród nadesłanych 650 tytułów wybrała 11 filmów fabularnych oraz 3 dokumenty. Wśród nich właśnie „Put Your Soul on Your Hand and Walk”.

Reżyserka z Iranu

Jego reżyserka, Iranka Sepideh Farsi, przeżyła rewolucję jako trzynastolatka. Miała 16 lat, gdy na dwa lata trafiła do więzienia. Po wyjściu na wolność wyjechała do Paryża, gdzie studiowała matematykę, ale też pracowała jako fotograficzka i robiła filmy. Jej animacja „La Sirène”, o wojnie irańsko-irackiej, dwa lata temu trafiła na festiwal berliński.

Chciałam zadać najprostsze pytania: Jak przetrwać w oblężeniu? Jak wygląda codzienność Palestyńczyków w czasie wojny? Fatma opowiadała nam o swoim życiu. Sepideh Farsi

Z bohaterką „Put Your Soul on Your Hand and Walk” Sepideh Farsi przez rok łączyła się na zoomach i nagrywała jej relacje z Gazy. 25-letnia Fatma Hassona, poetka, dziennikarka, fotoreporterka dokumentowała tragedię Gazy, opowiadała o dystrybucji jedzenia pod bombami, o żałobie, głodzie. I nadziei, że kiedyś jeszcze będzie inaczej.

Bohaterka z Palestyny

„Poznałam Fatmę przez mojego palestyńskiego przyjaciela, gdy szukałam sposobu na dotarcie do Gazy. Miałam jeszcze w uszach wybuchy bomb z czasu wojny Iraku i Iranu, chciałam zadać najprostsze pytania: Jak przetrwać w oblężeniu? Jak wygląda codzienność Palestyńczyków w czasie wojny? Fatma opowiadała nam o swoim życiu. Miała magiczny uśmiech. Cieszyliśmy się z każdego jej pojawienia się, obawialiśmy się o nią" – powiedziała Farsi dziennikarzowi „Variety”.