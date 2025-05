Wojna w Ukrainie. Wolty Donalda Trumpa, milczenie Władimira Putina

– Głównym celem Trumpa było doprowadzenie do zbliżenia między Ameryką a Rosją, by izolować Chiny. Dla osiągnięcia tego celu próbował jakoś wpływać na Putina. Ten z kolei doskonale rozumie, że żadnego prawdziwego zbliżenia z Ameryką nie może być, bo to zagrozi jego władzy. Każde bowiem demokratyczne państwo jako warunek współpracy będzie stawiało choć jakiekolwiek demokratyczne działania ze strony Rosji – wyjaśnia Siergiej Jerofiejew, rosyjski wykładowca z USA.

Dla Putina parada 9 maja jest ważniejsza od polityki Trumpa

Niepowodzenie polityki USA oderwania Kremla od Pekinu jest widoczne. Xi Jinping na razie jest w gronie polityków, którzy nie zrezygnowali z wizyty na moskiewskim placu Czerwonym w celu obejrzenia wojskowej parady 9 maja.

Putin walczy wszystkimi siłami, by tegoroczna parada była świadectwem przełamania przez niego dyplomatycznej izolacji. Ale spośród 20 zaproszonych liderów już dyplomatycznie rozchorowali się i zrezygnowali z przyjazdu prezydent Serbii Aleksandar Vucić i premier Słowacji Robert Fico. „Putin ryzykuje, że szeregi jego gości jeszcze się przerzedzą. Pod znakiem zapytania jest obecność prezydenta Kazachstanu. Przeciw jego synowi FSB (rosyjska policja polityczna) prowadzi rozległą kampanię czarnego piaru” – pisze słynny dziennikarz śledczy Christo Grozew. Również premier Indii Narendra Modi zrezygnował z przyjazdu, powołując się na zagrożenie wojną z Pakistanem.

Nie jest jasne, co spowodowało zmianę planów Vucicia i Ficy – ostrzeżenie Wołodymyra Zełenskiego, że nie może gwarantować bezpieczeństwa zagranicznym gościom Putina na placu Czerwonym czy groźby ze strony UE.

Putin uznał, że to z powodu Zełenskiego. Broniąc wizyty Xi w Moskwie, zasugerował, że może użyć w końcu broni jądrowej przeciw Ukrainie. – Nie było potrzeby i mam nadzieję, że nie będzie – powiedział o ataku atomowym na Kijów.

„Czego tylko (Putin) nie robi, by ochronić plac Czerwony od ataku ukraińskich dronów. Nawet zaprosił przewodniczącego Xi” – roześmiał się jeden z rosyjskich emigrantów.